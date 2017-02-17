犯罪被害保護政策研討會在台中登場

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犯罪被害保護政策學術研討會今天在台中市府舉行，法務部盼確立司法改革方向。（盧金足攝）

台中市政府法制局與台中地方法院檢察署、犯罪被害人保護協會台中分會共同舉辦「犯罪被害保護政策學術研討會」，今天（17日）於台中市政府登場，共同提出司法改革、犯保政策等建言，法務部常務次長張斗輝表示，時值犯保法司法改革前夕，在台中舉辦這場研討會特別有意義，盼經過研討會交流，能確立司法改革方向，提升人民對司法的信賴。

「犯罪被害保護政策學術研討會」邀請法務部常務次長張斗輝、法務部保護司長羅榮乾、台中市副市長林依瑩、台灣高等法院檢察署檢察長王添盛、台灣高等法院臺中分院檢察署檢察長江惠民擔任主持人。

法務部表示，修正犯罪被害人保護法是司法改革重要環節，期待社會各界加入討論後，經過研討會的辯證及交流，能凝聚共識、確立司法改革方向，並提升人民對於司法及犯保制度的信賴。

犯保台中分會主任委員林坤賢說，我國犯罪被害人保護法已實施18年，經過多次修法，政府所提供被害人保護措施與相關法律規定，是否符合被害者及其遺（家）屬的需求，值得深入探究理論與實務。

此外，因應近年來犯罪被害人保護問題日益受到重視，為司法改革的主要議題之一，除了宣導社會各界加強重視此議題，更希望藉由政府機關、專家學者與相關民間團體從政策面、法律面、照護面強化保障犯罪被害人保護，並提出有效的對策及良方。

台中市政府法制局長陳朝建表示，市長林佳龍擔任立委期間相當重視被害人保護議題，曾提議修法增列百合條款。

台中地方法院檢察署檢察長張宏謀強調，此次研討會能邀請學術界教授及實務界人士共同探討犯保議題，有益於制定與修正犯保政策。

該研討會共分成五個場次，上午兩場次議題分別為「犯罪被害人在刑事訴訟程序地位之提升與權利之強化」，由成大法律系教授陳運財主講，及法扶基金會副執行長林聰賢主講「犯罪被害人受法律扶助的權利及其實踐」。

下午三場次議題分別為「犯罪被害人保護與修復式司法」，中正大學教授盧映潔為報告人、國防大學教授鍾秉正主講「犯罪被害人之醫療與長期照顧等相關措施探討」，及玄奘大學講師張錕盛主講「國家對犯罪被害人保護之責任與藍圖規畫」，討論議題相當多元且專業。

(中時)