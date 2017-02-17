美國問題橋梁超過5萬座 沒錢修

我要評比

根據美國道路暨運輸界協會（ARTBA）公布的調查報告，全美橋梁共有17萬3919座，其中5萬5710座、約1/3的比例有結構缺陷，但運輸部資金缺口達百億美元，想修卻沒錢。

這份ARTBA在15日公布的報告指出，有缺陷的問題橋梁包括紐約的窄頸大橋（Throgs Neck）、康乃狄克州的洋基歌橋（Yankee Doodle），以及華府的阿靈頓紀念橋（Arlington Memorial Bridge）等。

另據ARTBA的分析，全美17萬餘座橋梁，1/4的橋齡超過半世紀且從來沒有徹底翻修，並估計至少1萬3000餘座的橋梁必須要徹底改頭換面。

不過改建計畫的關鍵在於經費，根據「今日美國報」（USA Today）報導，新任運輸部長趙小蘭之前出席聽證會時曾指出，資金籌措是個大問題，因為每年的資金缺口高達100億美元。

這份報告也點名5個州的問題橋梁最多，包括愛荷華州4968座，賓州4506座，奧克拉荷馬州3460座，密蘇里州3195座，以及內布拉斯加州2361座。1060217

(中央社)