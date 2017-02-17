陸參建印尼高鐵 徵地不順陷遲滯
中國大陸參與建設的印尼高鐵進度遭遇阻礙。日媒報導，由於地價大漲及地主反對，印尼高鐵土地徵收出現困難，導致有些高鐵車站預定地雖在整地，卻看不到建材進駐。
日本經濟新聞報導，印尼萬隆郊外的高鐵瓦利尼站預定地，1月底時有數台挖土機和卡車在進行整地作業。然而，現場卻看不到建築所需的鋼材和石材。
報導指出，由中國大陸參與建設的印尼高鐵，2016年1月曾舉行動工典禮，印尼總統佐科威（Joko Widodo）曾親自出席。但至今已過去1年，工程進度卻顯得緩慢。
這條高鐵路線連接印尼首都雅加達與爪哇島另一座大城萬隆，全長約140公里，總投資額約50億美元，預定2019年5月完工通車。屆時，往返雅加達與萬隆單程只需45分鐘。
中國大陸先前擊敗日本取得參建權後，即由中國中鐵集團與印尼維賈亞卡亞公司合資承建這條高鐵，計劃由中方出資75%，印方出資25%。但報導提到，原應在2015年11月簽署的融資合約，至今仍未簽署。
這導致維賈亞卡亞公司須動用自有的印尼幣2.4兆元（新台幣約55億元）資金，先支應工程款。
報導說，中方提出的融資條件是要確保所有建設用地取得。但截至今年1月底，能取得的用地只有85%，是導致中方資金未到位的原因。而用地未能順利取得，與地價大漲、地主反對、政治障礙有關。
報導提到，位在雅加達的哈利姆站預定地，由於靠近軍民共用機場，印尼空軍即以安全保障為由，對車站建設表示為難。1060217
(中央社)
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