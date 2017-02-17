二二八受難家屬：把蔣介石銅像移開

今年是二二八事件70週年，台灣二二八關懷總會理事長潘信行今天呼籲政府，「把蔣介石的銅像移開」、「不要再紀念那一個凶手」。

二二八事件今年70週年，二二八事件紀念基金會、二二八國家紀念館等多個單位今天共同召開記者會，說明今年一系列的二二八紀念活動。

台灣二二八關懷總會理事長潘信行說，2006年的二二八事件責任歸屬調查報告，所有的證據是指向蔣介石，「他應該要為他自己的作為付出代價，但今天仍看到他高高地在那個地方，等著人家去拜他，對家屬來講，情何以堪」。

潘信行說，呼籲政府重視受難家屬的願望，「希望將來能夠請他下來、不要在那個地方」，20世紀全世界有四大殺人魔，「他是其中之一，可是，台灣卻為這個殺人魔建了紀念堂在那個地方，不只是對家屬來講，對整個台灣人民來講，情何以堪」。

潘信行會後受訪指出，真相已經出來，下一步是要還給家屬公道，「我們現在看到的是，凶手還是坐在那個堂上面，叫人家來拜他，我認為非常的不當、非常的難以忍受」，歷史可以原諒，但是不可以忘記，誰犯錯，誰要負責。

他說，希望政府把蔣介石的銅像移開，至於裡面的使用方式，由全民或是由政府來決定，但是，「不要再紀念那一個凶手」。

潘信行說，他有想過，將來把那個地方改成「新國會」，他自己心裡是這麼想，但沒有跟其他人討論過，這是他自己的構想，將來有機會要向政府提出看法。

潘信行提到，促轉條例延宕，他當然會擔心，但是他不認為會因為二二八受難者家屬逐漸凋零就不完成轉型正義，因為這是全台灣人民的二二八。

媒體也追問，他是否滿意總統蔡英文主政後，面對轉型正義的步調？

潘信行說，他感覺有點慢，但他也理解「萬事起頭難」，尤其到現在為止，（蔡總統執政）連1年都還沒到，要看到所有轉型正義全部都成功，那好像有點強人所難，「我們會盯住，但是我們也會理解」。1060217

(中央社)