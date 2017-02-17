性平教材引爭議 家長議員要求刪除

台中有多所國中使用的性平教材引發爭議，引發家長恐慌要求刪除教材。台中市議員李中、黃馨慧今天要求市府統一規定各校勿再使用。中市府表示，不樂見政治人物干預校方選書權。

台中市政府表示，教育應該要尊重專業，只要校方是選擇合法的教材，不樂見有政治人物干預校方的選書權。

李中、黃馨慧和10多位學生家長，今天上午在光明國中校門口召開記者會，質疑校方使用的綜合領域教科書中，仍有性別光譜等不適當的性平教材。

黃馨慧表示，教育孩子性別平等有其必要性，但是必須選用「適合」的教材，這些爭議性教材去年在議會都已討論，經三讀通過決議「不得使用」，如今開學不到1週，學校不要「執意」使用爭議性教材。

黃馨慧指出，教材內容以公母解釋性別，讓孩子自己決定性別，根據統計，目前約有70多所國中還是使用有爭議的教材，書本都已發到學生手中，引起家長恐慌。

學生家長表示，教材內容指出學生可以自己的心理來認定是男是女，諸如此類的爭議性教材，日前已有過一次經驗，曾要求退出校園，未料，此次又再有爭議性教材進入校園，並讓孩子看到，要求立刻停用。

光明國中校長表示，綜合領域教科書去年就完成採購程序，14日校方召開會議討論，認為內容確有疑慮，已決定不教性別光譜，改以校方的自編教材因應。

台中市政府強調，該教科書第三主題「性別新視界」第一單元「性別議題大家談」所適用「性別光譜」的內容，是以生物學的角度用「公」與「母」解釋生理性別，惟在人類的社會互動上，多以「男性」及「女性」稱呼彼此；因此，實務上老師在講授此課程時，多採用補充教材搭配教學。1060217

(中央社)