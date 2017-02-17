中國大媽旅行帶雞回 H7N9流感中招
H7N9流感中國大陸已16省市淪陷，官方昨天公布案例提醒民眾注意防範，其中一例是杭州大媽出門旅行帶回兩隻活雞，她的先生負責宰殺，竟因此「中招」。
錢江晚報今天報導，根據浙江省杭州市衛生和計劃生育委員會昨天公布的3起病例，就在農曆年前，鞠姓女子跟朋友去江蘇溧陽旅行，回來時旅行團送給每位旅客一隻活雞。
鞠女對這個驚喜很滿意，沒想到，就是這活雞帶來了麻煩。
鞠女回家當天帶回兩隻雞，丈夫傅大伯負責宰殺、清洗，先將其中一隻雞做成雞煲，全家人開心地吃了一頓。
還有一隻雞則臨時養在樓梯間，過了一個星期，傅大伯再次操刀宰殺烹飪。沒想到，第二天，傅大伯就發燒了，經過確診得了H7N9禽流感，而且症狀逐步加重，嚴重肺炎甚至呼吸衰竭。目前仍在醫院救治中。
報導說，別以為農村放養活禽沒問題，也有人因此中招得病。
杭州公布的病例均有活禽接觸史或活禽交易市場暴露史，但尚未發現人與人之間傳染。1060217
(中央社)
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