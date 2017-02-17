台北歌劇重唱大賽 首獎25萬

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

台北歌劇暨藝術文化基金會明天舉辦「第1屆台北歌劇重唱大賽」，首獎獎金新台幣25萬元，更有機會與知名樂團合作演出。

「第1屆台北歌劇重唱大賽」明天在東吳大學松怡廳登場，比賽分成「學生組」和「社會組」，吸引國內、外音樂好手參賽，共有30個隊伍角逐。

主辦單位邀國內、外歌劇專家擔任評審，參賽者通過初審即進入決賽，比賽將全程公開觀摩，社會組金牌獎金25萬元、學生組金牌獎金10萬元，冠軍還能獲得與知名樂團合作演出機會。1060217

(中央社)