陸客被打 越南旅遊局：索討小費屬非法
針對陸客日前拒絕越南邊防人員索討小費而被打，越南國家旅遊總局今天說，向遊客收取不符國家規定的費用是非法的。越南歡迎陸客，並將採取措施為陸客進入越南提供更多便利。
新華社報導，越南國家旅遊總局是以書面答詢形式，作上述表示。
報導指出，越南國家旅遊總局陸客被毆傷一事表示遺憾，將敦促相關部門調查、澄清和處理這一事件。
越南國家旅遊總局還說，越南「一向歡迎中國遊客」，並採取措施保證陸客受到公平對待。而中國大陸仍將是越南旅遊業最大的市場，未來將與相關機構合作，為陸客進入越南提供更多便利條件，並願意聽取陸客的意見。1060217
(中央社)
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