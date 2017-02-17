二二八受難家屬挺黨產會 送暖顧立雄

台灣二二八關懷總會理事長潘信行等人今天聲援黨產會主委顧立雄，二二八受難家屬認為，不當黨產處理委員會做的事，就像幫家屬「代位求償」，他們支持黨產會繼續為國家努力。

二二八事件今年70週年，二二八事件紀念基金會、二二八國家紀念館等多個單位今天共同召開記者會，說明今年一系列的二二八紀念活動。

潘信行表示，過去政府曾賠償二二八家屬，這是「全民買單」，不是「加害者賠償」，家屬曾試圖用法律途徑糾正卻失敗。如今不當黨產處理委員會做的事，正是家屬們多年來努力而不可得的事，就像「代位求償」，他代表家屬感謝黨產會。

潘信行說，家屬支持不當黨產委員會求償，「把拿到的經費財產，還給國家、還給全民，而不是再給家屬，家屬已經拿過（國家的賠償）了」。

潘信行指出，不當黨產委員會現在受到很多干擾，「我們站出來是表示支持，讓他們繼續為國家，為全民努力」。

台灣二二八關懷總會常務理事林黎彩說，日前她去找顧立雄，她跟顧立雄說，今天家屬將在記者會發言，支持黨產會追討不當黨產。

林黎彩說，2010年時，多位二二八受難家屬曾經控告國民黨，求償新台幣20億元、登報道歉、開放國民黨有關二二八史料，但最後官司敗訴，而當時律師團召集人就是顧立雄。

林黎彩指出，顧立雄接任黨產會主委，受難家屬很高興，認為「冥冥之中，好像上蒼有安排」、「有點在替我們家屬代位求償的味道」；顧立雄只是笑了笑，沒有說什麼；但她覺得，顧立雄心裡應該有點溫暖，畢竟，在外面連司法都找顧立雄的麻煩，二二八受難家屬則是出來支持他。

另外，二二八事件紀念基金會董事長薛化元提到，很多過去的檔案因為沒有被標舉是二二八，可能不容易被找到；依照檔案法，機關檔案超過保存年限，可以銷毀，他擔心有些檔案名稱不叫二二八，但內容可能是跟二二八有關，因此，他建議，先暫停轉型正義期間所有檔案的銷毀工作，讓專家學者全面檢視以後，再來處理。1060217

(中央社)