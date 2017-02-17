劉鑾雄年燒6千萬包名醫 候命隨Call隨到
香港富商劉鑾雄（大劉）去年登報分手女友呂麗君，接著和另一女友甘比登記結婚，近年來劉鑾雄身體狀況欠佳，多次上醫院都是甘比陪在旁邊，今(17日)港媒則爆他以一年1500萬港幣（約6000萬台幣）的價碼，包下養和醫院兩位醫生，24小時隨Call隨到，以保他健康狀況。
據香港《壹週刊》報導，劉鑾雄出手大方，曾包下參加大廚成為私家御廚，近日傳出他包下養和醫院兩位駐院醫師，以一年約台幣6000萬的酬勞請對方隨時候命，外傳可能是泌尿科或腎臟科醫師，以教授級的黃姓醫生與有換腎專家之稱的黎姓醫生可能性最高。
而呂麗君分手劉鑾雄後，仍忙於經營名下的慈善基金會，日前她宣布交和沃爾瑪企業繼承人攜手創立地球創新研究基金，美國時間16日雙方進行晚宴，並請來蘋果創辦人賈伯斯遺孀鮑爾（Laurene Powell）當司儀。
(中時電子報)
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