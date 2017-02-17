春季旅展活動一波接一波 超低優惠搶客

台中春季旅展中，台北館特別規畫一系列DIY活動，吸引民眾動手做。(林欣儀攝)

中華航空攤位前的小舞台，每2小時舉辦有獎徵答活動，吸引民眾來搶好康。(林欣儀攝)

「2017台中春季國際旅展」17日盛大展開，展場中活動一波接一波，各個參展單位無不卯足全力推出促銷方案，吸引許多民眾搶好康，此外，包括長榮航空、中華航空及麗寶樂園、昇恆昌等攤位，每天定時推出有獎徵答、摸彩活動吸客。

「選我！選我！」中華航空的攤位前聚集了許多民眾，對於主持人提出的有獎徵答題目反應熱烈，就盼能拿到優惠券、小禮品等；另一頭，麗寶樂園每天推出三場一元競標活動，首日還有2名幸運兒以4折優惠得標原價萬元的住宿券、6千元精品行李箱，吸客力十足。

免稅業者昇恆昌今年也參加台中春季旅展，推出昇恆昌位於金門的金湖大飯店住宿禮券，原價每房11980、旅展價下殺3990元，現場並可免費加入免稅店會員。而長榮航空也推出旅展限定優惠，只要在展場訂購機票，即可獲得機票95折優惠，現場另有長榮「新鮮人報到」，遊機器人PEPPER與民眾互動。

次外，各大主題館或攤位也都分別舉辦搶客活動，台北館部分，春季旅展期間每天推出4場「大稻埕午後時光」，活動還分美食篇、玩樂篇，有專人教民眾DIY；而新竹館的小舞台區每天也在上午11點、下午2點、3點半分別舉辦機智問題、推廣活動。

(中時)