張凱貞痛宰對手 杜拜會外賽過頭關

我要評比

張凱貞在杜拜女網賽女單會外賽開出紅盤。（本報資料照片／四維基金會提供）

甫替台灣拿下在聯邦盃世界2組歷史性首點勝利，「網球精靈」張凱貞本周回到職網巡迴賽，於杜拜女網賽力拚會內賽門票。首輪張凱貞只花了52分鐘，就以6比0、6比1輕取持外卡參賽的阿曼女將阿娜哈妮（Fatma Al-Nabhani），挺進次輪。

阿娜哈妮女單世界排名419，此役完全不是張凱貞的對手，張凱貞全場拿下兩倍的分數（59比28），6度破發成功，只讓對手拿到1局，取得壓倒性的勝利。

張凱貞為會外賽第11種子，下輪將對上世界排名100的美國女將波絲蘭（Julia Boserup），或是澳洲的羅迪歐諾娃（Natalia Rodionova）。

(中時電子報)