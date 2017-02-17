哪吒蓮花座 廉政造型花燈超吸睛

台灣燈會超吸睛。(本報資料照)

今年台灣燈會在雲林縣虎尾高鐵站，非常有看頭，尤其主燈區前方的創意燈區，以「雲遊封神」為主題，是燈會展區內的吸睛點，特別的是廉政藝術作品「看取蓮花淨 應知不染心」，以「三太子哪吒」為構想，寓意深遠．

「封神榜」的傳說故事，蓮花與蓮藕給哪吒造了一個新的肉體，因為其是蓮花的化身，不易受到世界的各種毒害，所以從「蓮花雖生長在淤泥 卻能綻放出美麗的花朵」的涵意，來比喻「公務人員在執行業務的過程，有時也會接觸到外界的誘惑；不正當的好處雖然取得容易，但已經污染了心靈，只有拒絕不應該拿的好處，才能展現出廉潔的價值」。

哪吒憑著高強的武功和法寶（風火輪、乾坤圈），斬妖除魔，立下奇功，花燈以哪吒腳踏風火輪「手持廉旗」的造型，象徵政府雷厲風行，行動快速的打擊貪污瀆職的決心，並表達廉能政府是必須全民唾棄貪污，共同攜手創造。

在廉政花燈的旁邊是廉政活動宣導攤位，以「貪污Ending! 幸福Say Hi！」為主軸。廉政活動大約是在燈會期間的每天下午4點至晚上8點之間，遊客只要將「廉政花燈拍得照打卡上網分享」，就可獲得「許願卡」及「喔熊手機擦拭布」1份，還可參加「廉政彈珠台」遊戲，參加者有機會獲得精美紀念品。獎品有：廉政筷子禮盒、廉政頭巾、鋼珠筆等，都是限量版，非常實用，讓人愛不釋手．

(中時電子報)