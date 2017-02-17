艾瑪華森擺攤「給建議」 一句話收60台幣

艾瑪華森和作家在中央公園擺攤。（圖／取自IG）

艾瑪華森日前爆出耍大牌。（圖／達志影像）

《哈利波特》系列女星艾瑪華森，近來才傳出耍大牌，被踢爆是「假面甜心」。但她不受影響，先前還在美國地鐵站藏書宣傳閱讀，這回她更和作家Derek Blasberg玩新花招，在紐約中央車站擺攤「給建議」，只要付2美元(約60台幣)就能得到一句話，化身「人生教練」。

艾瑪華森日前和作家Derek Blasberg一起在紐約中央車站擺攤，上頭寫著「來自艾瑪華森的忠告」，只要付2美元(約60台幣)就能得到建議。不過艾瑪華森人並不在現場，而是透過iPad視訊，當艾瑪華森跟經過粉絲聊天時，就吸引不少粉絲上前圍觀，聽這位「人生教練」給予建議。

(中時電子報)