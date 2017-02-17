美日韓一致同意加強施壓北韓

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共同社17日報導，美日韓三國外長16日下午在德國波恩舉行會談。針對北韓12日發射彈道飛彈一事，三方一致同意「以最強烈的措辭進行譴責」，擬合作加強施壓。會談後將上述內容寫進了關於北韓的聯合聲明。此外，三國外長還就北韓勞動黨委員長金正恩的異母長兄金正男被殺害一事進行磋商。

日本外相岸田文雄、美國國務卿提勒森及南韓外長尹炳世出席了會談，會談時間約為35分鐘。岸田在會後對媒體表示，鑑於北韓發射飛彈和金正男遇害，討論北韓問題占了大部分時間，有必要（通過聯合聲明）發出明確訊息。

提勒森在會談中表示，包括憑藉「核保護傘」的「延伸威懾」在內，美國將「堅決維持」對日韓兩國的防衛義務。三國外長確認美日韓將緊密合作，要求北韓停止挑釁行為並遵守聯合國安理會決議，三方還商定於近日舉行關於核及飛彈問題的三國工作級磋商。

考慮到北韓最大的貿易夥伴中國，三國外長還強調，所有國家都必須嚴格履行基於去年的安理會決議制裁北韓，也擬敦促中國發揮影響力。此外，還確認了盡快解決北韓綁架日本人問題的重要性。

(旺報)