阿嬤一句話 成功阻孫吸毒並復學

高雄市少年警察隊在旗美地區尋獲國一輟學生「小華」，並發現少女與有偏差行為的同學為伍，甚至結交疑沾毒品的友人。小華阿嬤一句話，終讓孫子承諾不再叛逆並返校上學。

少年隊介入輔導，日前得知小華與兩名友人聚集，警方研判不單純於是趕赴現場，並獲得屋主同意警方入內查看，發現3少年及1成年友人神情慌張有異。

警方在垃圾桶內發現已施用過的二級毒品咖啡包殘渣袋；警方為導正少女偏差的行為及可能在不知情的狀況下染毒，追查發現小華從小與阿嬤相依為命，阿嬤還做臨時工維生。

於是警方通知小華的祖母，阿嬤趕往現場，用一句俗諺「做豬，就要吃餿；做嬤，就要帶孫」，苦口婆心的勸阻孫子，也在言語中透露出對宿命的無奈。

阿嬤的無奈與聲聲勸導，終讓孫子承諾不再叛逆並返校上學。

阿嬤感謝警方尋獲小華並即時阻止其沾染毒品，直說揪感心。少年隊表示，全案將在完成程序後送請高雄少年及家事法院審理。1060217

(中央社)