獨檢組：李在鎔起訴罪名將超越賄賂指控

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南韓獨立檢查組指出，計劃超越先前引用的多項賄賂指控，來起訴三星集團（Samsung Group）少主李在鎔。檢方先前指控李在鎔為換取政府支持兩家子公司合併進行賄賂。

路透社報導，獨檢組發言人在今天的新聞簡報中指出，對李在鎔（Jay Y. Lee）的指控與三星領導交棒更廣泛的過程有關，並表示檢方明天將傳喚李在鎔進行偵訊。

疑涉撼動南韓權力核心的貪腐醜聞，李在鎔今天凌晨被捕。（譯者：中央社何宏儒）1060217

(中央社)