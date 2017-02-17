台中春季旅展登場 麗寶破盤價搶客
台中麗寶樂園與福容飯店、OUTLET MALL聯手在「2017台中春季國際旅遊大展」推出最低3折起的「麗寶假期」套票，「雙人玩樂園199元」、「5星飯店喝下午茶，觀海泡湯每人500元有找」旅展期間天天3時段有1元競標活動，今天2名幸運兒以4折優惠得標原價萬元的住宿券、6千元精品行李箱，釋出好康優惠吸人氣。
麗寶集團執行副總潘彩章表示，這次旅展首度以近百坪的「主題館」方式呈現，結合旗下飯店、樂園、OUTLET MALL聯手推出優惠方案，讓消費者輕鬆自在挑選優惠行程，一站即可購足，滿足玩樂園、住飯店、逛outlet、飆賽車用精算的價格規劃假期。
(中時)
關鍵字：台中麗寶樂園、台中春季國際旅遊大展、福容飯店
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