台中春季旅展 魏明谷強力推銷彰化

2017台中春季國際旅遊大展於2月17日至2月20日在中時國際會展中心盛大舉行，彰化縣長魏明谷與會，推薦全國民眾到彰化旅遊，期望民眾能藉此認識、探索彰化，進而愛上彰化。（吳敏菁攝）

2017台中春季國際旅遊大展於2月17日至2月20日在中時國際會展中心盛大舉行，彰化縣長魏明谷與會，推薦全國民眾到彰化旅遊，期望民眾能藉此認識、探索彰化，進而愛上彰化。（吳敏菁攝）

2017台中春季國際旅遊大展於2月17日至2月20日在中時國際會展中心盛大舉行，彰化縣長魏明谷與會，強力推薦。（吳敏菁攝）

2017台中春季國際旅遊大展於2月17日至2月20日在中時國際會展中心盛大舉行，17日上午於會展中心舉行開幕典禮，彰化縣長魏明谷、旺旺中時媒體集團資深副總裁吳根成及中國時報社長兼總編輯王嶠奇等人與會，魏縣長歡迎全國民眾到彰化旅遊，期望民眾能藉此認識、探索彰化，進而愛上彰化。

魏明谷表示，現代人重視生活品質，喜歡休閒旅遊，台灣各地都有旅遊景點，彰化建縣近300年，歷史悠久，擁有豐富人文古蹟，也有上天賜予自然景觀，又因開發早，發展出豐富的美食文化。人們說台灣小吃口味北部較鹹、南部偏甜，彰化正好位在台灣中部，口味鹹甜適中，且是海線與山線的交會處，結合山珍海味，結合客家與閩南文化特色，值得旅客前來旅遊與品嘗美食。

今天彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬、新聞處長林德宇、中華航空公司董事長何煖軒、長榮航空副總經理李士亮、昇恒昌股份有限公司總經理江建廷、台中廣播創辦人莊文平、台灣虎航董事長張鴻鐘、華旅網際旅行社董事長謝欣霓、華航諾富特桃園機場飯店總經理韓耕瑞、博思達國際有限公司總經理翁瑀等人都與會。

魏明谷表示，彰化縣文風鼎盛、人文薈萃，鹿港擁有豐富人文歷史及古蹟建築，也是各地遊客最愛體驗古蹟文化城鎮，縣府全力推動鹿港國家歷史風景區，將成為全國歷史文化之旅的典範。此外，彰化縣綠能資源豐富，積極打造「風光大縣」，以「綠能文化、智慧大縣」為願景，使彰化縣成為智慧宜居城市。

魏明谷推薦，有八卦山大佛是東南亞第一大佛，還有全台最長，全長1005公尺的八卦山天空步道，從大佛一路串連到彰化生活美學館，不僅能享受高空視野，更能漫遊森林，也是目前受到全台遊客喜愛的最夯景點。

彰化也是花的故鄉，田尾公路花園各式花卉，遊客可騎自行車逍遙遊，賞花遊花田，溪州公園是縣府以地花卉與苗木，打造綠意盎然、台灣平地最大公園，年年「花在彰化」人潮創紀錄，交通部觀光局統計全國風景區入園人數第一名，今年過年期間短短9天吸引超過70萬人次入園參觀，可見彰化的魅力。

彰化縣王功媲美北貢寮、南墾丁，王功夕照曾是全台八景之一，能欣賞璀燦夕陽，黑白直條紋外觀芳苑燈塔也是特色的地標，更有好吃的蚵仔煎等。還有鹿港龍舟賽，去年改在夜間舉行，吸引萬人到場，也有許多套裝旅遊行程，帶動彰化的觀光產業，讓旅客可以在彰化深度旅遊，歡迎大家到彰化，認識彰化、探索彰化，愛上彰化！

(中時)