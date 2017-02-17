擔任亞瑟士代言人 林琨笙當兵時結緣
Asics亞瑟士台北旗艦店今正式開幕，富邦悍將捕手林琨笙受邀擔任貴賓，林琨笙去年與亞瑟士簽約，他表示，當時是因為當兵時期的同梯田徑選手介紹，所以結識這個品牌，去年正式簽約。
亞瑟士雖然在台灣棒球圈還未有許多選手，但在日本職棒，「雙刀流」大谷翔平也是代言人，林琨笙說，從加入職棒第一年就受到亞瑟士的贊助，原本2013年就要簽約，不過因為一些原因，改到去年才正式簽約。
目前林琨笙鞋子與手套都使用亞瑟士，因為今年入選經典賽，日前也向亞瑟士訂製中華隊顏色的特製鞋款，他指出，因為目前都是從日本客製化，所以都會提前向他們說，手套也有繡有自己的LOGO。
林琨笙目前還沒有改用亞瑟士球棒，他說，之前有試打過，不過因為也要客製，可能要等4個多月，不過未來有機會也會使用看看。
(中時電子報)
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