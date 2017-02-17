二崙農會查到賄選 每票高達3000元

二崙鄉農會廖姓代表候選人涉嫌現金賄選，檢警調在收賄人住處查扣他的文宣品。（許素惠翻攝）

檢警調搜索二崙鄉農會查賄選。（許素惠翻攝）

收賄的陳姓農婦繳出3000元不法所得。（許素惠翻攝）

基層農會明（19）日選舉，二崙鄉農會傳出每票高達3000元現金賄選，陳姓農婦坦承李姓樁腳託她將賄金轉交給身為會員的老公，檢警調查出買票錢是廖姓農會員工受廖姓代表候選人所託交給李，涉案5被告被諭令2至10萬元交保。

繼日前查到古坑農會有代表候選人涉嫌以禮盒賄選後，雲林地檢署檢察官黃立夫再度指揮雲林縣調查站、中機組、西螺分局等，本月15、16日搜索廖姓農會代表選人住處、二崙鄉農會辦公室及涉案廖姓農會職員與李姓樁腳住處等，查扣廖姓候選人宣傳單及印有候選人名字的打火機，並傳喚會員及證人15餘名到案說明。

檢警調查悉，廖姓候選人以每票3000元賄選，陳婦坦承收了李姓樁腳3000元，李交代要把錢轉交給老公並投廖姓候選人，因老公是有投票權的農會會員，陳婦訊後主動把3000元不法所得交出。

檢警調了解，廖姓候選人透過廖姓農會職員把賄金交託李姓樁腳，再由李發放給有投票權的會員，候選人、職員、樁腳及收賄夫婦等5名涉案被告，經檢察官訊問後，分別諭令2、3、5、6、10萬元交保候傳，其餘人均請回，將進一步擴大偵辦，不排除向上發展。

(中時)