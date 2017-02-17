為張繼科慶生 粉絲做公益捐午餐種樹

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中國大陸桌球國手張繼科昨天歡度29歲生日，粉絲除了包下北京水立方外牆燈光為他慶生，更發起公益活動捐助近10萬份愛心午餐，並以張繼科的名義在黃河源頭認購種植216棵枸杞樹。

新浪娛樂報導，張繼科的粉絲16日晚間自費包下中國大陸國家游泳中心（水立方）外圍燈光為他慶生。

水立方外牆燈光當晚亮起29分鐘，對應張繼科29歲生日。現場照片顯示，燈光裡張繼科的姓名縮寫「ZJK」英文字樣非常顯眼，另一側是心形圖案。

此外，張繼科的粉絲也在微博表示，不只為偶像生日送出這份大禮，粉絲還透過為希望小學捐款、捐助9萬1517份公益愛心午餐等形式，為張繼科慶生。

粉絲並以張繼科的名義在黃河源頭認購了216棵枸杞樹，這批樹苗將於4月種下。

對此，許多大陸網友認為張繼科傳遞的正能量與粉絲的慶生活動相得益彰，更有人大讚「是偶像是英雄也是奧運冠軍國球大滿貫，粉絲還這麼有愛心，這套路我給滿分！」1060217

(中央社)