為張繼科慶生 粉絲做公益捐午餐種樹
中國大陸桌球國手張繼科昨天歡度29歲生日，粉絲除了包下北京水立方外牆燈光為他慶生，更發起公益活動捐助近10萬份愛心午餐，並以張繼科的名義在黃河源頭認購種植216棵枸杞樹。
新浪娛樂報導，張繼科的粉絲16日晚間自費包下中國大陸國家游泳中心（水立方）外圍燈光為他慶生。
水立方外牆燈光當晚亮起29分鐘，對應張繼科29歲生日。現場照片顯示，燈光裡張繼科的姓名縮寫「ZJK」英文字樣非常顯眼，另一側是心形圖案。
此外，張繼科的粉絲也在微博表示，不只為偶像生日送出這份大禮，粉絲還透過為希望小學捐款、捐助9萬1517份公益愛心午餐等形式，為張繼科慶生。
粉絲並以張繼科的名義在黃河源頭認購了216棵枸杞樹，這批樹苗將於4月種下。
對此，許多大陸網友認為張繼科傳遞的正能量與粉絲的慶生活動相得益彰，更有人大讚「是偶像是英雄也是奧運冠軍國球大滿貫，粉絲還這麼有愛心，這套路我給滿分！」1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。