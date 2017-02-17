有機蔬菜倉庫火警 3間鐵皮工廠燃燒

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新北市淡水區演戲埔腳一處3間鐵皮工廠今天下午近3時發生大火，沒有人員受困，目前消防局派遣大隊及12個分隊，各式車輛35輛，消防人員80人前往搶救。

新北市府消防局表示，火警現場一樓高鐵皮建築物，全面燃燒，目前一共燃燒3間，都屬於同一間公司，是存放有機蔬菜的倉庫。

消防局第三大隊表示，火場鄰近民宅，正在阻隔延燒，無人員受困。請民眾繞道勿圍觀，避免發生危險。1060217

(中央社)