不滿被掛電話 男勒社區總幹事脖判3月刑

台中西屯區蘇姓男子，因社區公寓大樓委外收垃圾時間突然提早，撥電話詢問社區總幹事，因遭對方掛電話而激怒，氣得衝下樓勒住總幹事脖子。台中地院依傷害罪判處3月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，蘇男住在西屯區一社區大樓，前年6月間因社區委外收垃圾時間突然提早2小時，感到不便而詢問總幹事，對方回答是因環保公司員工受傷，由其他人員代班，必須提早收垃圾。

蘇男在電話中怒罵他被掛電話，引起其更不滿，衝下樓闖進警衛櫃台，推、拉總幹事，並出手勒住其脖子，造成其右頸多處瘀血。

總幹事請凌姓社區安全委員下樓，但蘇男仍不理，再次闖入櫃檯區，出手抓總幹事手臂，又造成右前臂挫傷、瘀血，凌男後把蘇男拉出櫃台，總幹事則報警處理。

(中時)