春季旅展登場 林佳龍推廣台中產業區

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「2017台中春季國際旅展」在今天(17日)登場，共有220家廠商、近700個攤位參展，其中，台中主題館部分除展出地方特展，還有民宿業者、谷關溫泉業者設攤，市長林佳龍特別帶領大家樂遊台中館，強調要透過旅展大力招商，帶動國際觀光效益。

包括林酒店、金典、福華、永豐棧、亞緻、清新溫泉等台中市知名飯店、餐飲品牌都匯聚在「台中市旅遊產業區」，市府並邀請多家知名糕餅業者參展，來旅展就可以買到台中名店的人氣產品。

林佳龍表示，「台中市旅遊產業區」展現中市豐沛觀光量能，且台中首度獲選「全球百大旅遊目的地城市」，旅館住宿率六都唯一提升，透過旅展大力招商，將帶動國際觀光效益，歡迎大家來台中旅遊，將美好事物分享全世界。

林佳龍說，配合春季旅展登場，市府號召台中旅遊界各大飯店餐廳及觀光公協會投入參展，並聯合中部七縣市，配合交通部推出中台灣好玩卡，歡迎國際旅客到中彰投苗各縣市知名景走走走，感受中台灣魅力。另外，台中將舉辦2018世界花博，也將與這次旅展結合行銷，增加國際能見度。

(中時)