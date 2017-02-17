義美食品斗六擴廠提早一年徵才　求職者排長龍

義美食品公司斗六廠提前一年徵才，要求到南崁廠受訓一年，面試人龍仍從未斷過。（周麗蘭攝）

斗六就業中心在斗六廳舉辦徵才活動，人潮爆多，趴著舞台邊緣也能寫履歷表。（周麗蘭攝）

勞動部斗六就業中心今天上午舉行年後轉職徵才活動，30家廠商參與，人潮爆多。去年十二月才落腳雲林設廠的義美食品，雖是提早一年徵才，且要求到南崁廠培訓一年，應徵民眾仍超過兩百人，排隊面試長龍沒斷過。

徵才活動在斗六廳舉行，三十家廠商提供1450個職缺，大排長龍等面試的有義美食品、大銀微系統公司、明基材料公司等。

義美食品去年十二月在斗六工業區擴廠，廠房還不見蹤影，慕名求職的民眾已把攤位塞滿滿，從技術員到管理幹部，義美開出190個斗六廠職缺，薪資從兩萬五到四萬元不等，不少是嚮往公司聲譽而來。

開出最高薪職缺的是上銀公司徵求機械技師，月薪七萬六千元，須具備乙級證照、輪三班制，已徵才一段時間仍懸缺。

上銀科技旁的明基材料公司意外的也大排長龍，該公司徵求高中以上畢業、月薪23K至25K的製造技術員、庫房技術員、品管技術員。

一名二十七歲男子表示，他剛從老東家上銀科技離職一個月，雖工作四年、月薪四萬五不少，但是輪三班制的生活受不了了，他抱持不婚主義不須養家，新工作少兩萬元月薪但有正常作息，覺得可以接受。

三十四歲的張姓男子表示，不在乎有無一例一休，沒有一倍多加班費無所謂，公司都是上有政策下有對策，他先前的公司就要求員工填兩份出勤表，一點意義也沒有。

(中時)