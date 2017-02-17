7旬婦貪方便違規橫越馬路 男騎士枉摔死

（15：56更新）違規橫越新莊昌和街、中華路的73歲陳姓老媼，害得周姓騎士閃煞不及迎面撞上後因頭部受創送醫不治，但這名害人意外死亡、家庭破碎的馬路三寶卻反而幸運撿回一命。檢方今依過失致死罪嫌將陳姓老婦起訴。

檢方調查，陳姓老媼在2016年10月4日上午在新莊塭仔底濕地公園運動後，沿新莊昌和街行走到中華路口附近，因為貪圖方便，也不察看兩邊來車狀況就逕自橫越馬路，害得騎車行經當地的周姓騎士閃避不及，迎面撞上陳姓老媼。

這起機車騎士撞上7旬老婦的車禍，最後竟造成年約50歲的周姓騎士因顱內出血而死亡，家庭破碎；陳姓老媼雖也受傷，但最終被救回一命，並在醫院向員警自首坦承違規穿越馬路事實。

檢警調查認為，陳姓老媼貪圖一時方面逕自違規橫越馬路，為這宗死亡車禍主因，今日依過失致死罪嫌將這名老媼起訴。

(中時)