陸官媒：台灣若不認一中 國際空間就是夢
台灣在國際上的空間近來越趨狹窄，大陸官方媒體《人民日報》海外版指出，關於此問題台灣不應怪罪大陸，而是該反求諸己，因為執政的民進黨根本不願正面看待「九二共識」、「兩岸一中」的政治公約數，才會導致如此情形。
這篇名為《不認一中，「國際空間」就是夢》的文章，是由《人民日報》的海外版特約記者王大可所寫。他提到蔡政府不同於馬政府在外交上的「維持現狀」政策，因此動不動就會有邦交國警報；但政府不僅不願面對問題，還想利用川普出任美國總統可能造成的變數大做文章。
「這樣做除了鬥氣，自身並沒有撈到多少好處。」王大可認為，台灣如此行為，會刺激大陸慢慢改變雙方曾有的默契，而一但沒了九二共識此基礎，台灣取得國際空間的機會就是零。
王大可表示，儘管台灣外交部已放話將爭取參加今年的世界衛生大會，但明眼人都知道機會渺茫。他還提到，去年世界衛生組織發給台灣的邀請函上，加註了一中原則，可是台灣某些人卻將此看成票房毒藥，「既然如此，就不要憚於品嚐苦澀的後果。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。