陸官媒：台灣若不認一中 國際空間就是夢

《人民日報》指出，蔡政府若繼續不正面看待一中原則，就得勇於品嚐苦澀的後果；此為總統蔡英文今年1月出訪宏都拉斯時，與該國副總統合照。（中央社資料照）

台灣在國際上的空間近來越趨狹窄，大陸官方媒體《人民日報》海外版指出，關於此問題台灣不應怪罪大陸，而是該反求諸己，因為執政的民進黨根本不願正面看待「九二共識」、「兩岸一中」的政治公約數，才會導致如此情形。

這篇名為《不認一中，「國際空間」就是夢》的文章，是由《人民日報》的海外版特約記者王大可所寫。他提到蔡政府不同於馬政府在外交上的「維持現狀」政策，因此動不動就會有邦交國警報；但政府不僅不願面對問題，還想利用川普出任美國總統可能造成的變數大做文章。

「這樣做除了鬥氣，自身並沒有撈到多少好處。」王大可認為，台灣如此行為，會刺激大陸慢慢改變雙方曾有的默契，而一但沒了九二共識此基礎，台灣取得國際空間的機會就是零。

王大可表示，儘管台灣外交部已放話將爭取參加今年的世界衛生大會，但明眼人都知道機會渺茫。他還提到，去年世界衛生組織發給台灣的邀請函上，加註了一中原則，可是台灣某些人卻將此看成票房毒藥，「既然如此，就不要憚於品嚐苦澀的後果。」

(中時電子報)