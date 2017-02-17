阻絕H5N6 新北動保處成立快篩部隊

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阻絕H5N6禽流感疫情，新北動保處成立快篩部隊、加強每日消毒。（陳心瑜攝）

動保處加強消毒作業。（陳心瑜攝）

國內相繼發生高病原性H5N6禽流感疫情，新北市副市長葉惠青17日下午至新北屠宰場了解消毒運作狀況，表示新北市並無禽流感疫情，為防堵禽流感病毒入侵，要求所有運輸車輛填寫消毒紀錄及檢附禽場健康證明。

動保處長陳淵泉表示，農委會宣布2月17日起至24日止家禽禁運禁宰7天，但白色肉雞並不在此限，近日加強消毒作業，從每周兩次增加至每日加強消毒，日前也成立快篩部隊隨機抽查現場雞隻。

葉惠青表示，新北家禽屠宰場是新北市唯一合法屠宰場，家禽源自各縣市，每日屠宰雞隻約六萬隻，除場內每日自主消毒，動保處也會加強消毒作業。

葉惠青說，所有運輸車輛均需要填寫消毒紀錄簿，並且檢附禽場健康證明，運入雞隻不能繫留24小時，確保病體雞隻不會流入市面，維護消費者權益。

(中時)