北韓核武發展進入多元化階段

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韓聯社報導，南韓外交部長官尹炳世16日在德國波恩與美國國務卿提勒森舉行會談，雙方一致認爲北韓發展核武裝進入最後階段，並商定研究共同應對方案。這是美國新政府成立以來，美韓外長首次舉行會晤。

南韓外交部一名官員介紹，雙方重點討論有效引導中國對北韓施壓的方案。該官員說，提勒森對如何引導中方對北韓進一步施壓表現出極大的關注，尹炳世對此詳細闡述了韓方立場。雙方還就北韓日前試射中程彈道飛彈一事交換意見，一致認爲北韓運載核武系統的多元化令人擔憂。

此外，雙方還就北韓最高領導人金正恩的長兄金正男13日在馬來西亞遇害事件交換了意見。

(旺報)