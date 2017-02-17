新加坡NATAS旅展 台灣喔熊超吸睛
新加坡年度NATAS旅展今天開鑼，台灣觀光局駐新加坡辦事處為吸引星馬客人潮，除化身超強業務員廣招人氣，吉祥物喔熊OhBear也成為吸睛焦點。
駐新加坡辦事處為推廣旅遊，在台灣館特別設有穆斯林服務窗口，方便穆斯林朋友詢問台灣旅遊最佳去處。長榮航空更設有服務櫃台。
今年的NATAS旅展，台灣雖沒有大批旅行業者隨同觀光局駐新加坡辦事處參展，但觀光局仍準備大量的台灣旅遊資訊，提供新加坡民眾參考。
駐新加坡辦事處精銳盡出，不僅化身超強業務員，更以流利的口條全力拼觀光。駐新加坡辦事處主任謝長明今天受訪時說，雖然去年新加坡赴台旅遊超過40萬人次，不過，觀光局為配合政府的新南向政策，仍積極推廣旅遊，透過地鐵、廣播、報紙、電視大量曝光，推廣諸如摘果等更多的新旅遊方式。
謝長明指出，除台灣既有北、中部景點，也積極介紹東部和南部景點，讓新加坡旅客了解還有更多好玩的景點，相信今後新加坡旅客赴台旅遊仍有向上成長動能。
新加坡諸如大通、康泰等大型旅行社，也在這次旅展中促銷台灣的東部、南部景點行程。
NATAS旅展是新加坡重要的年度旅展，新加坡各大旅行社莫不絞盡腦汁，以最優惠價格促銷。不少業者身著日本和服推廣赴日旅遊，也有化身美人魚的美女模特兒讓參觀人潮合影留念。1060217
(中央社)
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