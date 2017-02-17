首例人工哺育穿山甲轉大人 配對繁殖中

我要評比

台北市立動物園今天說，人工哺育養大的雌性穿山甲「芎梧」已達性成熟，正與野外救傷雄性穿山甲「動保」配對，「芎梧」平時強勢，進食時會掃光食物，但「辦正事」配合度很高。

動物園說，18日是世界穿山甲日（World PangolinDay），每年秋、冬季是穿山甲繁殖期，全球首例以人工哺育養大的雌性穿山甲芎梧轉眼2歲4個月，已經轉大人，保育員特別安排芎梧與3歲雄性穿山甲動保配對。

保育員觀察，芎梧是充滿嬌氣的老婆，年紀雖小，進食及活動時，卻非常強勢，當動保要進食時，芎梧宛若旋風，掃光食物。

但要辦正事時，芎梧總能嶄露柔情面，配合度高，平時芎梧與動保的互動良好，看得出夫妻倆感情相當不錯。

動物園內的穿山甲除了每月定期健檢外，獸醫師也持續監測「芎梧」的生殖荷爾蒙等激素，期望早日傳出好消息。

動物園說，每年由民眾通報、動物保護處轉介救傷的穿山甲約有10隻，其中，7成竟都是「遭流浪狗咬傷」，這些受傷個體，大多都是剛離開穿山甲媽媽、正要開始獨立探索世界的亞成體。

動物園雖有建置的野生動物救傷或收容中心，還能提供給野生動物基本的醫療照護，但也希望透過教育宣導，來降低穿山甲在野外所臨的生存威脅。

動物園呼籲，除棲地破壞、路殺等因素，流浪狗對穿山甲、石虎等野生動物的危害相當大，建議民眾不要隨意棄養家中的寵物犬；若在野外發現受傷的穿山甲，可聯絡動物園救傷中心或動保處等專業機構，讓穿山甲得到立即且良好的醫療照顧。1060217

(中央社)