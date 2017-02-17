田徑場不符國際標準 屏縣花5千萬整修
屏東縣立田徑場跑道比國際標準競賽跑道少2公尺，以致於無法承辦大型賽事，屏東縣政府向體育署爭取新台幣5000萬元整修，今天舉行動土典禮。
屏東縣立田徑場在民國85年承辦區運後，就因跑道只有398公尺，比國際標準競賽跑道400公尺少了2公尺，而無法再承辦大型賽事，跑道雖曾整修過，但歷經10年的風吹日曬，已造成跑道材質劣化，影響運動者的安全，屏東縣政府向教育部體育署爭取5000萬元補助整修，一併解決跑道不符合國際標準及安全問題。
田徑場整修今天由縣長潘孟安主持動土典禮，教育處表示，縣立田徑場整修工程，將以IAAF「國際田徑總會」發佈最新跑道的尺寸及面層標準，作為整修工程依據，並取得「中華民國田徑協會認證」標準比賽場地認證標準，以便未來得以爭取辦理國內大型賽事。
這次的整修同時將場地內的足球場一起改善，打造成符合國際賽事的足球場，足球場地內採用適合南部氣候環境及足球活動的運動草坪，另外，將繼續爭取明年第2期工程，綠美化及改善週邊環境。
教育處指出，工程工期240天，最遲在今年10月底前可以完工，未來將成為縣內田徑選手的基層訓練基地及大型賽事場地，同時也將提供縣民休閒運動使用。1060217
(中央社)
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