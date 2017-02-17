華航辦促銷活動 苗栗縣吉祥物亂入搶鏡

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苗栗縣吉祥物在旅展會場中搶客，意外跑到華航正在舉辦活動的攤位上，趣味十足。(林欣儀攝)

「2017台中春季國際旅展」盛大展開，各家參展業者紛紛推出優惠促銷，包括苗栗、桃園等縣市還帶來吉祥物壯聲勢，現場氣氛熱鬧。有趣的是，苗栗縣的吉祥物貓裏喵逛展意外跑到華航攤位搶鏡。

(中時)