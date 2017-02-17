香港中大搶台生 祭300萬元全額獎金

「台灣學生素質好、品德好又有文化素養！」香港中文大學招收台生名額逐年增加，今年預計招收60名，已吸引200多位「頂標」生報名，學測75級分的學生更可拿最高獎學金300萬元；今年中大推出3個「跨領域」的新課程，結合兩院的專長和優勢，包括5年內拿到學士及博士雙學位的「工商管理學士及法律博士雙學位課程」，以及港台第一個設立的金融科技學（Fintech）學位課程。

香港中文大學協理副校長王淑英說，2010年開始招收台生，多年下來對台生的印象非常好，主要是台生的基礎教育程度好，上大學之後不必再打基礎，再者是台生的品德好，懂得尊師重道，自我管理能力也很強，不會喝醉酒、鬧事等，因此非常歡迎台生赴港念大學。

中大台灣研究所長熊秉真觀察到，香港學生和台生最大的不同就是港生擁有「走向世界」的企圖，因此若台生能越早離開舒適圈，就能早早受到衝擊，個人的可塑性也將提高。

為因應世界潮流，今年中大新設了3個學位學程，王淑英說，金融科技學是一門新興的工程學科，如何將新科技應用在金融服務，美國已發展的很好，但亞洲在這方面的人才還是很缺乏，中大看準此趨勢，成立港台第一個金融科技領域的學系，注重金融中的創新應用技術。

此外，中大更是香港首創，設立讓學生在5年內拿到學士及博士「雙學位」的「工商管理學士及法律博士雙學位課程」，王淑英說，現在許多企業都面臨到 一些法律問題，此學位結合了商業和法律知識，畢業後可到金融界或律師事務所工作。

至於全球傳播學位課程，則是由中大新聞與傳播學院與英國薩塞克斯大學媒體、電影與音樂學院合作開辦，課程最大特色是獨特的國際化學習經驗，學生在大二時，更可到英國薩塞克斯大學修課一年。

中大為優秀的台灣學生提供多項入學獎學金，包括全額獎學金達約300萬台幣，相當於4年學雜費、住宿費和生活費所需。除了給予台灣學生優厚的獎學金，也因中英雙語教學及國際化吸引台灣學生前往就讀。

(中時)