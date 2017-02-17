遭拔議員 林武忠：想抽乾全身血寫「冤枉」

我要評比

纏訟多年的高市議員林武忠銷單案，經最高法院因依圖利等罪判刑1年6月，褫奪公權2年，緩刑4年定讞，將喪失議員資格。對此，林武忠心情難以平復，僅透過助理對外表示，現在最想做的，就是抽乾全身血液，寫上大大的「冤枉」二字。

林武忠對於外界關切電話，僅選擇性接聽，其餘皆由助理替他發言。

「簡直黑幕重重！」林武忠團隊表示，當初檢察官偵辦期間，明明有錄音證據顯示，替選民服務處理交通罰單的民代不止林武忠1人，這是歷史共業，所有法律追殺卻只針對林武忠而來。

此外，林武忠團隊說，法院審理期間，在在顯示有幕後黑手施壓，「所以對於被判刑，我們絲毫不意外」。助理表示，林武忠正在整理資料，將擇期召開記者會，一次說明清楚。

民進黨高雄市黨部主委黃彥毓指出，林武忠因圖利罪被判刑，依規定，將由中央黨部中執會進行評議，再送中評會議決，最重會依妨害黨的名譽予以除名處分，「他的案情是否嚴重到需要除名，需由中執會、中評會決定」。

黃彥毓強調，民眾陳情服務案件五花八門，過去協助處理交通罰單，確實是選民服務其中一項，希望民眾能夠了解，議員服務也有觸法可能，請大家多多體諒，議員不是萬能的。

最高法院判決林武忠有期徒刑1年6個月，褫奪公權2年，並宣告緩刑4年，全案定讞。行政院收到最高法院判決書後將依法解除其職務，另中選會將於林解職後15日內，公告議員缺額將由落選人得票數第一高票、國民黨籍童燕珍遞補。

童燕珍表示，2年前落選後，她便重拾幼教本業，到梓官區蚵仔寮漁港開非營利幼兒園，全心投入公益服務，今天得知即將遞補議員職務，她說原本的服務處已經退租，現在要重新物色地點，希望能夠回到過去耕耘最久的河堤社區。

(中時)