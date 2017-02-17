檢討不當勞動行為裁決 勞動部新增迴避規定

不當勞動行為裁決制度實施超過5年，受理超過300件裁決案件，做出160件裁決決定，勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，為了讓程序更公正、裁決效率更快，檢討不當勞動行為裁決制度，預計在新的辦法中加入迴避制度、書面文件及證物遞送、證人作證具結的程序，新辦法已經勞動部法規會討論完畢，最快下月就可實施。。

王厚偉解釋，過去的迴避程序只有以《勞資爭議處理法》規定準用，這次直接明訂入「不當勞動行為裁決辦法」中，例如三親等內姻親、四親等內血親，或是有具體事實等，申請迴避後勞動部應在3日內決定，但若一方申請迴避，就會先暫時中止讓他參與裁決。

在新修正的辦法中也加入證人出席作證，王厚偉指出，證人作證前須具備一定的宣誓具結程序，同時也會發放證人到場的費用；另外，新辦法中也規定撤案的時限，「不能因為快輸了才來撤案」。為了加速程序，未來當事人雙方遞送書面說明文件或證物時，不需要透過勞動部，可自行轉送，以減少文件往返時間，但若有一方表示沒收到時，遞送的一方必須舉證有合法送達。

(中時)