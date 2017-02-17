緯創印度製造iPhone SE 下半年量產

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根據參與蘋果公司委託緯創在班加羅爾設廠代工iPhone相關人士向中央社透露，工廠生產線已在積極籌組，預計今年下半年開始量產，組裝生產的產品是iPhone SE。

蘋果在印度製造iPhone，挑選相對較為實惠的機種，希望透過製造成本的壓低，以更低價格搶攻智慧型手機成長全球最快的印度市場。

目前，iPhone SE在印度的售價將近3萬盧比（新台幣不到1萬5000元），業內人士透露，在印度本土製造後，價格也許可壓低到2萬多盧比（新台幣1萬元），雖比一般智慧型手機要貴上許多，但仍可吸引認同iPhone價值的印度民眾搶購。

在卡納塔卡省（Karnataka）官員協助下，緯創正加速在首府班加羅爾工業區蘋雅（Peenya）附近設廠的腳步，許多設備都已入廠安置。

參與設廠的相關人士告訴中央社記者，根據設廠、建立生產線和訓練工人的時程規劃，預計今年下半年就能開始量產，量產的iPhone優先內銷印度市場，未來再看情況是否外銷。

這名人士透露，工廠剛開始將進口半成品在印度組裝，接下來將視各種條件配合，逐步往整機在印度組裝製造發展。

至於產量，印度「經濟時報」（Economic Times）今天報導，緯創幫蘋果代工iPhone的這座工廠產量初期將可達30萬到40萬支iPhone SE。

一名當地官員告訴印度「經濟時報」，這是蘋果公司首次在印度進行委託製造，未來還將擴大在印度製造的規模。

蘋果iPhone新機在印度上市，價格多在5萬盧比（新台幣近2萬5000元）以上，但印度市場約有7到8成的智慧型手機價格都在1萬盧比（新台幣近5000元）以下。

因此，蘋果在印度組裝製造iPhone後，將可以把價格壓低以利競爭。IDC印度分公司資深研究經理辛赫（Navkendar Singh）說，在印度製造，首先就可以免除10%到12%的稅賦負擔。1060217

(中央社)