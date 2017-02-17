鄭秀文唱裸體早餐 裸睡5分鐘就放棄

香港藝人鄭秀文推出全新國語EP「裸」，有首新歌「裸體早餐」，她今天笑喊沒真的裸體早餐，嘗試過裸睡，但太冷又不自在，5分鐘就把衣服穿回來。

睽違7年，鄭秀文發行國語EP「裸」，日前登台宣傳與演員張孝全主演新片「合約男女」，中午在台北舉行EP媒體餐敘，馬不停蹄跑宣傳，今天就有10個通告。鄭秀文有點感冒及鼻子過敏，聲音略顯沙啞，但她大喊「還行」，心態非常有力量。

EP收錄6首新歌，全是鄭秀文挑選，直呼是非常、非常、非常滿意的歌曲，她笑說，大概聽了2000首歌，選歌標準是好聽且適合她，坦言對新EP有信心。

有首新歌「裸體早餐」，有沒有實際嘗試過？鄭秀文直喊「太冷了，不行啦！」家裡還有傭人；不過，她曾嘗試裸睡，但5分鐘就穿回衣服，太冷、不自在、沒安全感，擔心半夜發生火警該怎麼辦，逗笑全場。

情人節當天有電影宣傳行程，鄭秀文無法和老公許志安共度，笑認有互傳訊息，出外工作每天都會通話報平安，相處很平凡、不花俏，連禮物她都較喜歡手工藝品，不愛收鑽石、珠寶等貴重物品。

7年前在台北小巨蛋開唱，隔7年才出國語EP，鄭秀文說，很喜歡數字「7」，有圓滿意思；打算還要多久重返小巨蛋？她直呼「3年吧」，想再多存些國語歌，粉絲是不介意她一直唱「值得」、「眉飛色舞」，但她想要有新意。

去年香港開唱感冒失聲，鄭秀文坦言整個過程真的很恐怖，完全是失聲狀態，感謝粉絲支持與包容，如果沒有粉絲，她無法撐完8場。1060217

(中央社)