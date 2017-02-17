鄭秀文唱裸體早餐 裸睡5分鐘就放棄
香港藝人鄭秀文推出全新國語EP「裸」，有首新歌「裸體早餐」，她今天笑喊沒真的裸體早餐，嘗試過裸睡，但太冷又不自在，5分鐘就把衣服穿回來。
睽違7年，鄭秀文發行國語EP「裸」，日前登台宣傳與演員張孝全主演新片「合約男女」，中午在台北舉行EP媒體餐敘，馬不停蹄跑宣傳，今天就有10個通告。鄭秀文有點感冒及鼻子過敏，聲音略顯沙啞，但她大喊「還行」，心態非常有力量。
EP收錄6首新歌，全是鄭秀文挑選，直呼是非常、非常、非常滿意的歌曲，她笑說，大概聽了2000首歌，選歌標準是好聽且適合她，坦言對新EP有信心。
有首新歌「裸體早餐」，有沒有實際嘗試過？鄭秀文直喊「太冷了，不行啦！」家裡還有傭人；不過，她曾嘗試裸睡，但5分鐘就穿回衣服，太冷、不自在、沒安全感，擔心半夜發生火警該怎麼辦，逗笑全場。
情人節當天有電影宣傳行程，鄭秀文無法和老公許志安共度，笑認有互傳訊息，出外工作每天都會通話報平安，相處很平凡、不花俏，連禮物她都較喜歡手工藝品，不愛收鑽石、珠寶等貴重物品。
7年前在台北小巨蛋開唱，隔7年才出國語EP，鄭秀文說，很喜歡數字「7」，有圓滿意思；打算還要多久重返小巨蛋？她直呼「3年吧」，想再多存些國語歌，粉絲是不介意她一直唱「值得」、「眉飛色舞」，但她想要有新意。
去年香港開唱感冒失聲，鄭秀文坦言整個過程真的很恐怖，完全是失聲狀態，感謝粉絲支持與包容，如果沒有粉絲，她無法撐完8場。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。