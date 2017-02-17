金正男遇刺 英媒：陸越來越難牽制北韓

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北韓發射彈道飛彈不到2天，又傳出領導人金正恩兄長金正男遭到暗殺。英國金融時報指出，比起試射飛彈，金正男被殺更加有損中國大陸權威，也顯示北京越來越難以牽制平壤。

英國金融時報（FT）中文網引述陸媒報導，中國大陸駐北韓大使1月為70多名北韓高階官員舉辦春節招待會，與會嘉賓稱讚雙邊關係十分友好，是「鮮血凝成的友誼」。

但北韓3週後朝日本方向發射一枚中程彈道飛彈，測試金正恩「中國戰友」的耐心。隨後又傳出金正男在馬來西亞遇襲身亡，各方猜測背後指使者是金正恩。

報導指出，北京方面對近日的雙重挫折感到惱怒，尤其是正值北京尋求與這個麻煩不斷的鄰國改善關係之際。

北韓去年2度試射核彈，激怒國際社會。

由於南韓總統朴槿惠決定部署美國的「終端高空防衛系統」（THAAD，或稱薩德反導系統），北京認為此舉將破壞區域微妙的實力平衡，中國大陸和南韓正面臨一場激烈的外交糾紛。

這也意味著中國大陸國家主席習近平面臨和南北韓都關係緊張的局面，加上美國有個不可預測的白宮新主人。美國總統川普（Donald Trump）曾指責北京未能管住平壤。

分析家與外交官表示，金正男大部分時間居住在北京與澳門，實際上受中國大陸保護。金正男明顯遭毒殺，對習近平來說，絕對是本週最糟糕的朝鮮半島事態。

報導引述北京清華－卡內基全球政策中心外交事務專家趙通的話指出，如果這起暗殺確實是平壤下令，這對中國大陸的權威而言是壞消息，北京將更難說服國際社會相信北韓可以和平發展為現代社會。1060217

(中央社)