農會選舉疑買票 雲林查獲5嫌疑人交保

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農漁會改選在即，雲林檢方今天表示，二崙鄉農會選舉查獲疑買票，起出現金與宣傳打火機，5名嫌疑人分別以新台幣2萬至10萬元不等交保候傳，全案擴大偵辦。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，檢察官黃立夫指揮雲林調查站、調查局中區機動站、西螺警分局成立專案小組，偵辦二崙鄉農會疑似現金賄選案。

檢方指出，2月15日、16日查賄小組持搜索票至廖姓會員代表候選人住處、二崙鄉農會、涉案農會職員住處、李姓樁腳住處等搜索，並傳喚會員及證人10多人到案說明。

專案小組調查，13日下午接獲情資指出，二崙鄉農會選舉疑似有現金買票情事，經搜索查扣宣導單、印有候選人名義打火機，數名會員及證人坦承收到交付賄款，並繳回不法所得新台幣3000元。

檢方表示，經查廖姓女農會職員拿3000元及廖姓代表候選人的宣傳單、宣傳打火機，交給李婦，轉交給具有會員資格的陳婦丈夫，查扣現金3000元，全案以違反農會法，5名嫌疑人交保，其餘人請回，並擴大偵辦。1060217

(中央社)