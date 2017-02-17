越劇范派創始人范瑞娟過世 享壽93歲

中國大陸著名越劇表演藝術家、范派創始人范瑞娟今天中午過世，享壽93歲。

澎湃新聞報導，別名范竹山的范瑞娟1924年1月6日生於浙江新昌縣黃澤鎮（現屬嵊州）。她是越劇范派的創始人，也是中國大陸國家一級演員，「梁山伯與祝英台」是她最著名的代表作。

1935年4月18日，范瑞娟進入龍鳳舞台科班學戲，師承黃炳文，工小生。1941年初夏，她在匯泉樓演出時，因為主演的當家小生竺素娥生病，她毛遂自薦救援成功，也因此備受注目。

范瑞娟1951年擔任華東越劇實驗劇團副團長兼上海越劇公會主席，同年被選為中國大陸中華全國青年聯合會委員、全國政協特邀代表、中國戲劇家協會理事、上海市人民代表與政協委員。

范瑞娟在上海電影製片廠1953年拍攝的越劇藝術電影「梁山伯與祝英台」中飾演梁山伯，本片獲得1949至1955年中國大陸文化部優秀影片獎。這部作品也成為她的代表作。文化大革命後她也多次前往香港與美國表演。1060217

(中央社)