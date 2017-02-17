響應公益 怡客咖啡門市大方贈5000顆老梅酥

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響應公益，怡客咖啡門市贈送5000顆「2021老梅酥」，把愛傳出去。（圖片提供／怡客咖啡）

八八風災受到重創的高雄甲仙小林村，風災過後當地居民努力重建家園，更與2021社會企業合作，引進日本和歌山獨家醃梅技術，利用當地盛產青梅優勢，打造全新「青梅家園」願景，強調不噴灑農藥與除草劑，以天然方式種植高品質青梅。

連鎖品牌怡客咖啡與一之鄉響應公益，認購5000顆「2021老梅酥」，消費者於2月20、21日持怡客A卡至怡客咖啡門市消費飲品，可免費獲得「2021老梅酥」乙個，數量有限送完為止。

(中時)