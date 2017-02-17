探訪金門風情 昇恆昌金湖大飯店推住宿3.5折起
昇恆昌金湖大飯店位於金門縣金湖鎮，具有國際級大飯店規格，在台中春季國際旅遊大展推出等同3.5折起優惠的住宿禮券，包括有雙人房「追風輕旅買一送一」價格1萬800元及「睡到自然醒專案」價格3990元套裝方案，不論倚山伴湖逍遙遊或尋訪老街都別有情趣。
昇恆昌金湖大飯店位於金門縣金湖鎮，設立2年多，是金門第一家觀光大飯店，設有200多間客房，面積從13坪到60坪不等，緊鄰亞洲最大的免稅店「昇恆昌金湖廣場」，規畫有游泳池、健身房及高爾夫球推杆區等，還有粵菜中餐廳、湖光西餐廳等設施。中餐廳多採金門芋頭、高粱酒及海鮮當地食材入菜，餐點極具在地特色。
金湖大飯店表示，此次是首度到中南部參加旅遊展，特別推出等同3.5折起優惠的雙人房「追風輕旅買一送一」及「睡到自然醒專案」兩套裝方案。適合家庭旅遊的「追風輕旅」方案，附送湖光早餐、免費單車遊湖、金門至廈門雙人來回船票及金湖廣場購物抵用券；適合年輕族群的「睡到自然醒專案」不含早餐，有免費單車遊湖及金湖廣場購物抵用券等好康。
金湖大飯店緊鄰太湖的湖景區，自然景觀優美，湖面迎東面是觀賞日出的好所在，尤其，金門春天多霧，日出晨曦最具特色，湖區是侯鳥棲息地，有多種特殊鳥類過境，也可安排賞鳥行程；金湖老街有20多家的大小道地小吃及商店，是深度探訪的好去處。
金湖大飯店表示，造訪金門可體驗散步、單車的深度旅遊，一年四季都各有人文景觀特色，包括有水頭聚落、城隍廟等人文古蹟；金沙戲院老街、獅山砲陣地及金門酒廠等戰地史蹟；還有料羅海濱公園、雙鯉濕地等自然生態景觀；每年5月間還有迎城隍的宗教盛事。
(中時)
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