被視為主戰捕手 林琨笙認為打擊狀況還差一點

林琨笙被視為今年經典賽主戰捕手，目前澳洲移訓調整況，他認為打擊調整還差一點。(本報系資料照)

中華隊結束澳洲移訓行程，今天凌晨返台，目前被視為經典賽主戰捕手的林琨笙，北上參加代言活動，他表示，目前守備與跟投手配合都沒什麼問題了，僅在打擊上面還要再靠實戰加強。

中華隊澳洲移訓進行三場熱身賽，林琨笙共打了4個打席，他指出，目前打擊狀況還是差了一點，不過不是問題，目前還有6到7場熱身賽事，再靠與投手的實際對戰，慢慢調整狀況。

林錕生在2009年就曾入選中華隊去打經典賽，不過當時預賽都沒有上場，今年則被郭總視為主戰捕手，他表示，真的很感謝郭總的肯定，不過不管到時候是否先發，還是從替補出發，自己就是盡力發揮，幫助球隊拿下勝利。

目前與投手配合方面，林琨笙回應，目前配合起來都不錯，也會藉由雙方的經驗進行投球策略上的溝通，對自己也是一種成長。

另外今年經典賽旅日的陳冠宇與郭俊麟被視為台灣重要的先發投手，林琨笙說，他們不管在球質還是心態都進步很多，前年12強也看到他們的成長和展現出來的霸氣，與他們配合起來也可以互相學習。

(中時電子報)