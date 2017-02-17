50黑衣人聚酒店辯慶生 警出動快打訓誡
高市1家酒店股東疑在外與人糾紛，不料約50名男子16日晚湧入酒店談判，警方獲報出動快打部隊到場，不僅在1樓電梯前盤檢10多名男子，隨後轉往酒店內包廂查看，發現1間包廂內擠滿30名黑衣人，不過他們辯稱替友慶生，警不信其言，訓誡喝令不可滋事，將追查幕後教唆者。
新興分局昨晚9時許接獲110勤務中心報案，指轄區內某商業大樓酒店內有多名黑衣人聚集，疑意圖滋事；警方不敢大意，火速調動線上巡邏的快打部隊到場；警見狀該處大樓1樓有10餘名男子正準備搭電梯上樓，隨即逐一盤查資料。
警方進入酒店內臨檢，更驚見1間包廂內有約30名男子擠在裡面，這群人雖向警辯稱是要位朋友「慶生」才聚集，但不被警方採信，仍仔細盤查每個人身分，並嚴正告誡現場人員切勿滋事。
現場黑衣人均無人承認誰是帶頭者，僅一口同聲說慶生；不過有酒店員工表示，酒店有名股東和人糾紛，雙方約在店內見面，但股東未現身，也沒有暴力情形。黑衣人見大批警力到場，還逐一盤檢身分，只能悻悻然離去。
警方為求謹慎，黑衣人全散去後仍在周遭警戒，並將循線查黑衣人幕後有無涉及不法。
(中時)
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