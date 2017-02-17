新聞深喉嚨》美軍陸戰隊與小英演練撤離 有何八卦？

中天新聞提供

17日清晨6點50分，兩架空軍S-70C，與陸軍黑鷹直升機從松山機場起飛，7點15分降落在國防部「博愛營區」演練「萬鈞計畫」。這是國防部遷到大直現址後首次演練直升機起降，而值得注意的是，所謂「萬鈞計畫」最關鍵的部分是元首在緊急狀況下「撤離」。

正常來說，當台海情勢「有變」，總統與政府高層就會進駐衡山指揮所「指揮」並「避難」。當情勢進一步「危急」，總統與政府高層就會從衡山指揮所轉進國防部搭乘直升機，快速前往機場轉搭「空軍一號」離開，甚至可以直飛海外。因此這光天化日之下的空中「萬鈞」演練，難免引發聯想…。

而17日正好立法院開議，儘管國防部長馮世寬受訪時強調只是「例行驗證」，但蔡總統上任以來許多訊息連結在一起，就令百姓不安。先是官邸整修半年；接著座車一換再換，還要比照德國總理梅克爾防彈防爆，防毒氣，防地雷；再來總統府憲兵要配備反恐等級武器裝備；馮世寬誓言空拍機侵入機場「一律擊落」，現在就連美國AIT都要進駐美軍陸戰隊…，到底是有什麼百姓「應該知道」，但卻被「蒙在鼓裡」的危機潛伏？

美國AIT進駐美軍陸戰隊的訊息，17日似乎得到進一步證實！前AIT台北處長司徒文17日受訪時儘管對前任楊甦棣的發言表示「意外」，但也說：「會來的只是小型護衛警力(squad) ，並非大規模部隊(troop)」。通常是6到7人，或是12到15人，最多20人，絕對不是大規模部隊駐軍。但這樣的說法已經引起對岸輿論反彈，認為是對「一個中國」的挑戰，廈門大學台研院長劉國深說：「如果是正式派軍隊，是大事情，會造成大動盪」，若真的駐軍，「中美建交三前提破碎，台灣將萬劫不復」。

廈門大學台研院政治所副所長陳先才認為，美國還是會三思，因為這不是簡單的事情，他不認為這對美台關係是種「突破」，因為不但損害兩岸關係，也牽扯中美，對台灣實質利益反而有害。他指出，有些台灣政治人物誤以為，中美關係不佳對台灣有利，「其實中美大風大浪，對台灣風險更高，因為你不是棋手，是棋子，容易被翻來翻去」。這下，台灣又成夾心餅乾了？該怎麼應對？

禽流感疫情可能失控，農委會主委林聰賢先是瞎扯「冬天不養禽」的餿主意被譙翻，接著卻又閃電宣布17日起全台家禽「禁宰7天」！導致如今從農民，到相關產業業者，再到消費者措手不及，怨聲載道。但相較於日韓直接大規模撲殺防疫，台灣卻是「禁宰」，不能說的秘密是…，其實農委會根本無法掌握疫情在那，也不知道擴散程度，所以即使最終還是得撲殺，卻不知道該撲殺哪裡，只能「禁宰7天」坐等可能感染的家禽發病。隱匿造成無知，拖延導致無能，今年台灣對抗禽流感這一戰，新政府的防疫第一戰，還有救嗎？

銓敘部16日發新聞稿說：「18趴若不廢，再發70年」！驚悚的標題，頗有替即將大戰的年金改革攻防「敲邊鼓」的味道。但問題是，18%在1995年已廢，為什麼還會再發70年？實際計算一下，就算有人在18%廢止之前的1994年，以最年輕門檻的18歲考上公職，累積了最少1年的18%年資，今年是41歲，70年後，到了2087年已經111歲！111歲！111歲！而銓敘部被質疑了之後，竟然還辯稱是按照內政部的國人餘命統計，「不能說沒這個可能」。

近日，新政府才宣示說要打擊「謠言」，總統府發言人黃重諺還咒罵散佈假新聞的人是「畜生」，銓敘部利用公權力，散佈這種擺明把國人當笨蛋，存心挑撥社會對立，豈不是「X生中的X生」？

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(中時電子報)