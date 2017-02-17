全國禁宰令首日 宜蘭稽查禽肉攤
禽流感中央疫情應變中心發布全國禁宰令，今（17日）12時生效，宜蘭縣農業處、衛生局組成的聯合稽查小組，今也分頭前往縣內各主要市場稽查禽肉攤商的合格屠宰證明，並宣導禁宰令期間，不要私自向不明貨源進貨。另外，縣內7處合格家禽屠宰場同步加強消毒，杜絕疫情擴散。
宜縣農業處副處長李新泰表示，宜蘭縣除了配合禽流感中央疫情應變中心發布的家禽禁運、禁宰7日的防疫措施，也把握禁宰期間，要求縣內7處合法家禽屠宰場擴大消毒，以及水禽場全面採驗。另外，解除禁運、禁宰管制後，鴨隻屠宰前也必須取得禽流感檢驗陰性證明，才能屠宰上市。
農業處、衛生局組成的聯合稽查人員提前在禁宰生效前夕，前往縣內各主要傳統市場稽查禽肉「合格屠宰證明」，同時像禽肉攤商宣導禁宰期間，切勿向不明禽肉屠宰商進貨，違者可依《畜牧法》裁罰2萬至處10萬元罰鍰，以及《動物傳染病防治條例》裁罰5萬至100萬元罰鍰。
部分禽肉攤商抱怨，禁宰令來得太突然，讓人措手不及！因為每日販售的禽肉都是屠宰場當天現宰，當天就賣完，上午到貨的現宰禽肉，還不到下午就所剩無幾，接下來禁宰期根本無肉可賣。
不過，也有兼賣冷凍禽肉的攤商表示，之前也有風聲可能會有家禽禁運、禁宰的防疫措施，因此有提前多進一些禽肉庫存冷凍，應該可以稍微供應禁宰期間的禽肉需求。
「業績已下滑1成。」烤雞業者也受到禽流感衝擊，叫苦連天。全台陸續傳出禽流感疫情，引發部分饕客疑慮，影響到登門品嘗意願，如今又遇到全國禁宰令，生意恐進一步受到影響。
(中時)
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