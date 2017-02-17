世展會發助學金 屏東發放5000人

開學了，台灣世界展望會在屏東地區發放助學金，有近5000名學生受到資助，每個人每學期新台幣7500元，共發放3573萬5000元的助學金。

台灣世界展望會表示，對多數學童來說，開學代表新的開始與成長，然而對台灣世界展望會關懷的5萬名國內貧童來說，在迎接開學喜悅的同時，卻也面臨繳不出學雜費和學用品費的經濟壓力，讓這群孩子渴望上學的心，增添些許焦急與擔憂。

世展會表示，尤其是升上高中或大專，心智較成熟的學子，除了經濟壓力之外，更要分出心力照顧失去工作能力的雙親長輩或幼小的弟弟妹妹，而早熟的他們，常常還要面對是否繼續升學的掙扎。

世展會希望幫助這些孩子，有機會懷抱夢想、轉變未來，這學期，全台共發放5萬名學子的助學金，其中屏東近5000人，除了發放助學金外，世展會也開品格教育、才藝等課程，讓學生探索興趣及穩定成長。

9歲就受到世展會資助的屏東縣三地門鄉的小慈，自小父母離異，媽媽從事論件計酬的手工，每學期的註冊是媽媽最頭痛時刻，小慈成為世展會的受助童後，媽媽才得以鬆一口氣。

小慈參與世展會的生命教育、生涯規劃等多元方案活動，培養了獨立思考的能力，決定在高中時選讀屏東高工土木科，當時家人對於女孩子念男生居多的土木科，又需要扛沉重的測量器材感到擔心，建議小慈念護理、商業類等科系，但小慈覺得應該朝自己擅長與興趣發展。

小慈高中時透過運動鍛鍊體能，來訓練搬運測量工具的體力，更在高3時考取工程測量乙級技術士證照，並以前3名推薦甄試考取國立宜蘭大學土木工程系。

小慈表示，念書期間資助人常常寫信給她，讓她受了很大的鼓勵，更讓她覺得自己揹負著許多的期待，所以念書時總不敢鬆懈，會選擇宜蘭大學也是因為學校有開設土木行政公職考試的課程，希望未來能投入公職行列，有穩定的收入改善家裡的生活，並回饋社會。1060217

(中央社)