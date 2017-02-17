防範禽流感 中市警方加強路檢攔查
行政院農委會宣布從17日凌晨起禁運家禽7天，台中市警察局配合從凌晨起加強路檢及巡邏攔查勤務，仍查獲2輛大貨車違規載運活體雞，隨即通報農政單位處理。
農委會公布自106年2月17日0時起禁運家禽7天，台中市政府為因應國內禽流感疫情，預防疫情隨禽類載運流竄，昨天召開防制禽流感疫情相關會議，台中市警方遵照市府指示，於今天凌晨0時起立即調整勤務，全力配合路檢及巡邏攔查等勤務。
警方表示，員警並於各聯外道路執行全日24小時路檢，如發現違反禁運規定，即通報台中市政府農業局動物保護防疫處派員處理。
警方指出，從凌晨到上午8時為止，所屬各分局及直屬隊均全力動員，加強巡邏並於57處聯外主要橋梁、匝道、道路設置攔檢點，共使用警力966人次。
雖然政府已透過各種管道通知載運禽類管制措施，警方說，仍於豐原區、大雅區各查獲大貨車違規載運活體雞400隻、600隻等案件；另各分局也有攔獲載運非屬禁運禽類的車輛多件。今後7天禁運期內將加強執行路檢及攔檢勤務，落實防疫措施。1060217
(中央社)
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